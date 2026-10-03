MLB: ¿Cómo le fue a Ronald Acuña Jr. en el primero de la serie ante Dodgers?

Durante este sábado comenzaron todas las Series Divisionales y en la Liga Nacional se midieron los Dodgers de Los Angeles ante los Bravos de Atlanta. Por ende, es pertinente saber cómo le fue al representante venezolano Ronald Acuña Jr. en este desafío.

Los actuales campeones de la Serie Mundial superaron 5 carreras por 3 al equipo de Atlanta y el "Abusador" fue alineado como segundo en el orden al bate y jardinero derecho.

¿Cómo le fue a Ronald Acuña ante Tarik Skubal?

Lo cierto es que el venezolano tuvo una jornada difícil, debido a que el abridor de los californianos fue el doble ganador del Cy Young, Tarik Skubal, y estuvo completamente dominante durante toda su actuación.

De hecho, Acuña pudo conectar un solo incogible en cuatro apariciones al plato y fue justamente ante el relevo de los Dodgers porque a Skubal no pudo hacerle daño. El jardinero criollo finalizó la jornada de 4-1, con una carrera anotada.

Ronald Acuña necesita despertar en estos playoffs

A pesar de que el oriundo de La Sabana concluyó la ronda regular encendido, no pudo continuar ese ritmo en el Wild Card y tampoco en este primer choque de la Serie Divisional.

En lo que va de playoffs, el venezolano tiene un promedio de .154, producto de un par de inatrapables en 13 turnos. Aunado a eso, acumula tres rayitas anotadas y un par de robos. Hasta el momento, no ha podido remolcar anotaciones y tiene la misión de despertar para ayudar a su organización a remontar en la llave contra el equipo de Los Angeles.