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MLB: Cuatro venezolanos brillan en el lineup titular del Juego 1 de la NLDS entre Cerveceros y Padres

Ethan Salas estará detrás del plato

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Meridiano

Sabado, 03 de octubre de 2026 a las 07:26 pm
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MLB: Cuatro venezolanos brillan en el lineup titular del Juego 1 de la NLDS entre Cerveceros y Padres
Foto: Cortesía

La noche del sábado en Milwaukee escribirá un capítulo especial para el beisbol venezolano: cuatro criollos aparecerán en los lineups titulares de ambos equipos que abrirán la Serie Divisional de la Liga Nacional. Ethan Salas, San Diego; Luis Lara, William Contreras y Jackson Chourio por Milwaukee.

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Salas se consolidará como receptor titular en octubre

Ethan Salas, de apenas 20 años, arrancará su segunda apertura consecutiva detrás del plato en la postemporada. El joven cátcher, revelación defensiva para los Padres, ocupará el séptimo turno en el orden al bate. Su presencia confirmará la confianza del cuerpo técnico en su madurez bajo presión, tras registrar 2-1 con una impulsada en lo que va de octubre.

Duelo de receptores criollos

El duelo particular entre Ethan Salas y William Contreras añade un matiz histórico a este arranque de la NLDS. El enfrentamiento entre ambos como receptores titulares de sus respectivos equipos rescata un antecedente reciente en la fiesta de octubre.

La última vez que dos receptores venezolanos coincidieron en el alineación titular de un juego de postemporada ocurrió el 4 de octubre de 2023, durante el segundo juego de la Serie de Comodines de la Liga Nacional, cuando el propio William Contreras con Milwaukee se midió ante Gabriel Moreno con los Cascabeles de Arizona.

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