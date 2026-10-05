¿Cuántos días faltan para que inicie la LVBP?

Está llegando la mejor época del año para miles de venezolanos: la temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y la cuenta regresiva ya está activa. Por lo tanto, es importante saber exactamente cuántos días faltan para que se escuche la voz de "play ball" en los distintos recintos del país.

El debut de los actuales campeones, Navegantes del Magallanes, marcará el inicio de la ronda regular, cuando choquen ante Tiburones de La Guaira en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia el próximo 12 de octubre.

¿Cuántos días faltan para comenzar la LVBP?

Esto quiere decir que exactamente faltan ocho días para que se cante la voz de "play ball" en Valencia y nueve para que el resto de las franquicias empiece su accionar en el venidero torneo.

En la jornada del martes, 9 de octubre, habrá tres compromisos: Magallanes repite ante La Guaira, Tigres de Aragua visita a Caribes de Anzoátegui y Leones del Caracas hará lo propio ante las Águilas del Zulia.

¿Cuándo finaliza la ronda regular?

La temporada regular está pautada para concluir el 27 de diciembre y un día después comenzará la Serie del Comodín, la cual será definida, como máximo, en dos choques.

La "Nave Turca" va con todo a buscar repetir el título, mientras que el resto de las franquicias tratarán de volver a la gloria de la LVBP en esta prometedora temporada.