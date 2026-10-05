MLB: Jackson Chourio escribe otra página histórica con los Cerveceros

Jackson Chourio volvió a demostrar que los grandes escenarios no pesan sobre sus hombros. El jardinero venezolano conectó un sencillo de dos carreras con dos outs y dos strikes en la parte baja del noveno inning, para que los Cerveceros de Milwaukee derrotaran 4-3 a los Padres de San Diego tomaran ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

La remontada llegó ante Mason Miller, uno de los relevistas más dominantes de las Grandes Ligas. Milwaukee perdía 3-2 y estaba a un strike de quedar contra las cuerdas, pero Chourio respondió con una línea de 101,3 millas por hora que atravesó el cuadro y llevó al plato a Christian Yelich y Sal Frelick.

La hazaña que revive el fantasma de Kirk Gibson

El contexto no podía ser más dramático: dos outs en la pizarra, dos strikes en la cuenta y su equipo abajo en el marcador. Con todo en contra, Chourio descifró el pitcheo rival para decretar el triunfo de Milwaukee. Esta combinación exacta de factores solo se había visto una vez en los registros de la postemporada de MLB, cuando el legendario Kirk Gibson conectó su inolvidable jonrón con los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego de la Serie Mundial de 1988.

Pero la hazaña no termina ahí. El venezolano se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia que logra un batazo para dejar en el campo a su rival en playoffs teniendo enfrente al lanzador líder de salvados de la ronda regular. Al igual que Gibson castigó al implacable Dennis Eckersley en 1988, Chourio descifró al cerrador estelar del momento para escribir su nombre junto a leyendas.

Números que impactan a la Gran Carpa

El impacto del venezolano va mucho más allá de un solo batazo memorable. Chourio está acechando el récord histórico de más carreras impulsadas en postemporada para un pelotero antes de cumplir los 23 años de edad. Con un ritmo demoledor, el jardinero ya suma 15 empujadas en apenas 14 compromisos disputados.

Para dimensionar esta actuación, el registro más alto le pertenece a Andruw Jones, quien remolcó 17 carreras con los Bravos de Atlanta, pero necesitó un total de 45 juegos para alcanzar esa cifra. Chourio supera la efectividad de nombres ilustres como Addison Russell, Juan Soto y Rafael Devers, quienes dejaron 14 impulsadas en 21, 17 y 15 choques respectivamente.

Superando a gigantes

La producción del estelar jardinero cobra mayor relevancia al compararla con figuras de época. El venezolano Miguel Cabrera impulsó 12 carreras en 17 juegos durante su juventud con los Marlins. Por su parte, peloteros de la talla de Gleyber Torres y el mítico Mickey Mantle sumaron 10 remolcadas en 14 y 15 compromisos de playoffs antes de cumplir la barrera de los 23 años.