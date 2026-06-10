Un hito para la eternidad: Freeman entra al club de los 2.500 imparables en Grandes Ligas

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Freddie Freeman alcanzó la mágica cifra de 2.500 imparables en su brillante carrera en las Grandes Ligas. La hazaña llegó ante los envíos del relevista derecho Brandan Bidois de los Piratas de Pittsburgh. Fue un oportuno sencillo productor que remolcó la décima carrera de los Dodgers en una entrada de gran ofensiva.

Antes del momento histórico, el estelar inicialista ya había avisado de su poder al conectarle un doblete al fenómeno Paul Skenes. Freeman atraviesa un momento ofensivo inmejorable en la campaña. En sus últimos 18 encuentros, presume un promedio de .357, acompañado de seis cuadrangulares y cinco dobles.

Líder absoluto entre los activos

Los números del bateador zurdo lo colocan como el líder indiscutible entre los jugadores activos de la MLB. Actualmente, comanda los departamentos de hits, dobles (563), carreras anotadas (1.414), impulsadas (1.358), extrabases (974) y bases totales (4.262).

Desde que firmó con la novena de Los Ángeles en 2022, ha conectado 796 inatrapables. Este es el segundo mejor registro en todas las Mayores durante ese lapso, siendo superado únicamente por el venezolano Luis Arráez. Es una muestra de su impresionante consistencia en el plato.

Coleccionista de marcas en Los Ángeles

Este hito llega para redondear una etapa llena de celebraciones personales con el uniforme de los Dodgers. En junio de 2023, Freeman consiguió su inatrapable 2.000 ante los Astros. Además, con esta misma franquicia alcanzó la cifra de 300 jonrones y los 500 dobles, convirtiéndose en el décimo jugador más joven en lograr esto último.

Curiosamente, el primera base ha sido un bateador letal fuera de casa durante toda su trayectoria. De sus 2.500 indiscutibles, 1.305 (un 52,3%) se han producido en calidad de visitante. Además, mantiene un dominio claro sobre los derechos, a quienes les ha conectado 1.794 imparables.

En la élite de los Dodgers

De los 102 peloteros que han alcanzado la barrera de los 2.500 hits, solo siete lo han logrado jugando para los Dodgers. Freeman es el primero en inscribir su nombre en esta exclusiva lista desde que el dominicano Manny Ramírez lo hiciera en abril de 2010.

Al conseguir esta marca, se une a leyendas de la franquicia como Zach Wheat, Max Carey, Eddie Murray y Luis González. El escenario de PNC Park le sienta de maravilla al veterano, pues allí acumula 39 indiscutibles en apenas 38 juegos disputados de por vida.