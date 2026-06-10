MLB: Jackson Chourio va por otra semana productiva y suma un nuevo jonrón

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Minutos después de que se escuchara la voz de playball en Las Vegas Ballpark, Jackson Chourio sacó a relucir su poder para sumar un nuevo cuadrangular a sus estadísticas. Esto sucedió durante el segunda careo de la serie entre Cerveceros de Milwaukee y Atléticos.

En esa primera entrada, el grandeliga venezolano le pescó un lanzamiento en zona mala al abridor JT Ginn e hizo desaparecer la bola con una línea por todo el jardín derecho. Vale mencionar que se llevó consigo hasta el home a Christian Yelich para las dos primeras anotaciones del compromiso.

De esta manera, Jackson Chourio llegó a cinco jonrones en lo que va de temporada, además que aumentó sus cifras de impulsadas y anotadas a 19 y 23, respectivamente. Además, cabe señalar que en lo que va del mes de junio ha remolcado 11 rayitas, siendo el pelotero más productivo de su equipo en ese periodo de tiempo.

Chourio se acerca a los 50

Por su parte, si nos fijamos en los números de por vida del marabino, con este tablazo reciente alcanzó los 47 vuelacercas en las Grandes Ligas. Ahora que dejó atrás a César Tovar (46) en la lista de todos los tiempos de peloteros venezolanos, su próximo objetivo es llegar a los 50 para escalar hasta la casilla 68 donde se encuentra Keibert Ruiz (49).