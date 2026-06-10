Fernando Tatis Jr. es el cuarto pelotero dominicano que logra esta hazaña en la MLB

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La jornada de este martes en la MLB se convirtió en una muy especial para Fernando Tatis Jr., ya que entró en un selecto grupo de peloteros dominicanos en el que hasta hace poco tenía solo tres integrantes.

Y es que durante el compromiso entre Padres de San Diego y Rojos de Cincinnati, en el Petco Park, logró sumar su carrera anotada 500 de por vida en las Grandes Ligas, una de las cifras redondas más importantes que tenía por conquistar en esta temporada 2026.

La acción sucedió en el tercer episodio, poco después de disparar un sencillo. Fue entonces cuando Jackson Merrill pegó un cañonazo hacia la esquina del jardín derecho, a la zona más lejana, para que Tatis Jr. pudiera pisar el home cómodamente desde la inicial.

Tatis Jr. y una anotada histórica para los dominicanos

Gracias a esa simple anotación, Fernando Tatis Jr. se convirtió en el cuarto pelotero dominicano que logra el hito de poseer 500 (o más) carreras anotadas, 150 (o más) jonrones y 100 (o más) bases robadas antes de los 28 años de edad. Previo a él lo hicieron Alex Rodríguez, Manny Ramírez y Vladimir Guerrero.

Hasta la fecha, El Niño cuenta con 500 anotadas, 153 cuadrangulares y 139 almohadillas estafadas en sus siete temporadas de Grandes Ligas.