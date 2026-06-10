MLB: Torey Lovullo sale en defensa de Ketel Marte y desmiente problemas en el vestuario

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El mánager de los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo, volvió a dar la cara por su estrella, Ketel Marte. Esto surge tras nuevos reportes que señalan una supuesta molestia dentro de la organización por los constantes días libres del segunda base dominicano. Lovullo fue categórico al desmentir cualquier fricción interna.

Según declaraciones recogidas por el periodista Jose M. Romero de AZ Central Sports, el estratega defendió su gestión. "Ketel ha sido un jugador increíble para nosotros durante mucho tiempo", afirmó. Lovullo explicó que los descansos del pelotero están estrictamente programados y siempre son consensuados con el cuerpo técnico.

El piloto rechazó rotundamente que el quisqueyano esté dañando la armonía del equipo con sus ausencias. "Quiero que se acabe la falsa idea de que algo anda mal en nuestro vestuario por culpa de Ketel; nada más lejos de la realidad", sentenció el dirigente para silenciar a los críticos.

El origen de las nuevas críticas

La polémica resurgió recientemente por un informe del periodista Bob Nightengale del diario USA Today. El artículo señalaba frustración en la directiva porque Marte descansó el miércoles pasado, justo cuando enfrentaban los envíos de Shohei Ohtani.

Sin embargo, el enorme valor ofensivo del dominicano quedó demostrado de inmediato al día siguiente. Marte regresó a la alineación titular el jueves y fue el héroe absoluto al conectar el cuadrangular que les otorgó la victoria frente a los poderosos Dodgers de Los Ángeles.

Defensa reiterada a su estrella

No es la primera vez que Lovullo debe apagar este tipo de incendios mediáticos relacionados con los mismos reportes. En agosto, también tuvo que salir a defender públicamente la ética de trabajo de Marte, quien brilló como finalista al premio MVP de la Liga Nacional en la temporada 2024.

"Sale al campo y juega con intensidad todos los días para los Arizona Diamondbacks. Ya pasó, quiero dejarlo atrás", declaró Lovullo en aquel entonces. De esta manera, el mánager dejó claro que la figura del segunda base goza de total respeto por parte del cuerpo técnico y sus compañeros.

Antecedentes y rumores de cambio

El historial de rumores mediáticos señala supuestas tensiones durante el receso del Juego de Estrellas de 2025. Tras sufrir un robo en su residencia de Scottsdale, Marte decidió pasar la mayor parte de esos días en la República Dominicana. Esto le costó perderse tres encuentros al reanudarse la temporada.

Todo este ruido externo y las supuestas diferencias terminaron por alimentar fuertes especulaciones durante la pretemporada. Incluso, trascendió que la gerencia de Arizona mantuvo conversaciones con otros equipos explorando un posible traspaso del caribeño, aunque ninguna negociación logró concretarse.