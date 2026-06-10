MLB: Cerveceros extienden a este prospecto venezolano

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La gerencia de los Cerveceros de Milwaukee concretó una extensión de contrato de siete años y 31 millones de dólares con el jardinero venezolano Luis Lara. Este acuerdo destaca por su estructura, ya que incluye tres opciones del club que podrían mantener al guardabosques amarrado a la franquicia hasta la temporada 2035. Si se cumplen los incentivos y se ejercen las opciones, el valor total del pacto podría elevarse hasta un máximo de 79 millones de dólares.

No es una estrategia nueva para el equipo. Este movimiento se suma al millonario acuerdo alcanzado en abril con Cooper Pratt por ocho años y 50.75 millones de dólares. Con esto, Milwaukee establece un precedente claro: pagar por el potencial antes de que los peloteros alcancen el arbitraje salarial, mitigando los costos futuros si el rendimiento del jugador explota en el máximo nivel.

Un ascenso impulsado por números de impacto

El panorama de Luis Lara al iniciar la temporada 2026 era discreto. Sin embargo, su rendimiento con la sucursal Triple A en Nashville destruyó cualquier expectativa conservadora. El pelotero de 21 años exhibe una línea ofensiva de .338 de promedio, .447 de porcentaje de embasado y .500 de slugging en 56 compromisos disputados.

Más allá del promedio, los factores que aceleraron esta firma son su madurez en el plato y su velocidad en las bases. Lara acumula siete cuadrangulares, 18 bases robadas y una notable relación de 39 bases por bolas por 32 ponches. Mantener más boletos que abanicados en el nivel previo a las Mayores es un indicador que la gerencia no dejó pasar.

La firma del acuerdo obliga a cambios administrativos inmediatos. Una vez que la extensión se formalice, los Cerveceros deberán incluir a Lara en el roster de 40 peloteros, eliminando la principal traba burocrática para su llamado al equipo grande.

El jardín central de Wisconsin busca dueño para el verano

La proyección del cuerpo técnico coloca a Lara como un candidato fuerte para asumir la titularidad del jardín central de Milwaukee en el transcurso de este verano. Su perfil encaja con las necesidades de cobertura en los jardines del American Family Field.