MLB: Freddie Freeman se convierte en el único pelotero activo que alcanza esta cifra redonda

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Freddie Freeman sumó en la noche de este martes una nueva hazaña a su espléndida carrera. Y es que el segundo de sus imparables frente a los Piratas de Pittsburgh lo llevaron a conquistar una importante cifra redonda en su carrera profesional.

A la altura del sexto episodio, el norteamericano no dejó pasar el primer lanzamiento y pegó un sólido sencillo hacia el jardín central, remolcando de esa manera la carrera definitiva para la victoria por 12 a 3 de los Dodgers de Los Ángeles. Fue así como llegó a los 2.500 hits en la MLB.

Freeman, el único activo con esa cantidad de hits

Al chequear la lista de peloteros activos, Freddie Freeman ahora es el único bateador que posee esa cifra redonda en sus registros. Recordemos que ya tiene 17 temporadas haciendo vida en el mejor beisbol del mundo.

Asimismo, cabe señalar que José Altuve es el segundo pelotero activo que debería llegar a esa cantidad de imparables en el Big Show, pues a día de hoy acumula 2.430.

Respecto a la lista de todos los tiempos en las Grandes Ligas, Freddie Freeman se ubica en la casilla 102, a muy poca distancia de Jimmy Ryan (2.513) y de Buddy Bell (2.514) para ingresar al top-100.