​¿Podrá Luis Arráez romper el récord de triples para un venezolano en MLB? Así marcha su proyección

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​El bate de Luis Arráez sigue generando titulares en las Grandes Ligas, pero esta vez no se trata solo de su conocida capacidad para chocar la bola y sumar sencillos. "El Regadera" ha encendido las alarmas de los estadísticos al mostrar una faceta poco habitual en su juego: la velocidad y el corrido de bases para ganar almohadillas extras.

​Con su más reciente conexión, Arráez acaba de registrar su quinto (5°) triple de la temporada 2026. Esta cifra no solo demuestra su gran momento ofensivo, sino que lo pone a tiro de superar sus propios registros y mirar de reojo la historia de los peloteros criollos en el Big Show.

​A solo un paso de su récord personal

​Para un bateador de las características de Arráez, los batazos de tres esquinas no son la norma. De hecho, el máximo de triples para Luis Arráez en una sola temporada de MLB es de 6, una marca que impuso en la campaña 2024.

​Al ritmo que lleva en este primer tercio de la temporada 2026, superar ese tope personal parece una tarea inminente. La consistencia del infielder venezolano abre el debate: ¿Le alcanzará el calendario para meterse en el exigente Top 5 histórico de sus compatriotas?

​El histórico Top 5 de venezolanos con más triples en una temporada

​El club de los máximos tripleros venezolanos en Las Mayores exige una combinación de poder en los callejones de los estadios y una velocidad de élite. El listado histórico sigue liderado por el legendario César Tovar, quien hace más de medio siglo estableció una marca que ha sido imposible de romper.

​Así se encuentra la tabla histórica que acecha "La Regadera":

Puesto Jugador Triples Temporada Equipo 1° César Tovar 13 1970 Minnesota Twins 2° Roger Cedeño 11 1999 New York Mets 3° Carlos Guillén 11 2006 Detroit Tigers 4° David Peralta 10 2015 Arizona Diamondbacks 5° Endy Chávez 10 2003

Luis Arráez también está muy cerca de la cifra de 250 extrasbases en lo que va de su carrera, otra de las estadísticas que habla de su capacidad de bateo, y que seguramente cumplirá en los próximos días.