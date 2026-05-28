MLB: Detroit - Tarik Skubal el dilema que sacude Las Mayores

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Tarik Skubal es el mejor lanzador de Grandes Ligas en la actualidad. Tigres de Detroit lo sabe y la liga también; sin embargo su lesión ha minimizado el impacto de una cambio antes de la fecha límite. Aunque el mal momento de la organización podría encaminar la situación.

El futuro de Skubal se mantiene como el tema más caliente en la MLB, tras confirmarse su rápida evolución de la cirugía de codo. Pese a registrar un salario récord de 32 millones de dólares, la alarmante racha negativa del equipo acelera los rumores sobre su probable salida.

Tigres de Detroit colapsó por completo sobre el terreno de juego, registrando una aparatosa marca de 3 victorias y 17 derrotas en sus últimos juegos. Esta mala dinámica coloca al equipo en una posición difícil para clasificar a postemporada, pero positiva para un cambio importante.

Varios equipos con recursos económicos, como Dodgers de Los Ángeles y Bravos de Atlanta, emergen como los destinos lógicos ante un posible cambio. Si el as norteamericano demuestra estar totalmente sano en sus próximas aperturas, Detroit podría recibir un histórico cambio.

Tarik Skubal: ¿Dónde puede encajar el as de rotación?

Tarik Skubal a pesar de la lesión puede ser un lanzador élite para cualquier equipo de Las Mayores. Hay al menos dos equipos realmente interesados en la situación del lanzador de 29 años. Bravos de Atlanta y Dodgers de Los Ángeles, ambos son candidatos serios para firmarlo.

Atlanta emerge como el destino prioritario para adquirir los servicios del estelar lanzador. La franquicia cuenta con cotizados prospectos para seducir a Detroit, buscando un complemento de élite que sirva de respaldo al extraordinario nivel mostrado por el veterano Chris Sale.

Por otra parte, Dodgers aparecen en segunda instancia como un candidato natural. El as norteamericano encajaría a la perfección en la rotación californiana, sirviendo como el aliado ideal para potenciar los brazos de Yoshinobu Yamamoto y Blake Snell.

Para hacer viable este mega cambio, los angelinos podrían colocar sobre la mesa a un brazo de jerarquía como Tyler Glasnow. Este movimiento permitiría a la escuadra reajustar sus piezas salariales mientras configuran un cuerpo de abridores imbatible para postemporada.