NBA: ¡Impresionante! Jugadores de Los Ángeles Lakers no se volverán a uniformar de negro por esta razón

Los Ángeles Lakers consiguieron una importante victoria este martes ante el conjunto de los Phoenix Suns en la Copa NBA, donde consiguieron su clasificación a las semifinales de dicha instancia que se llevará a cabo en Las Vegas.

Sin embargo, hubo una situación que no pudo pasar desapercibido y que es que dicho equipo usó el uniforme negro con detalles urbanos, y cada vez que lo usan no suelen perder encuentros, al parecer los jugadores tenían la intención de jugar nuevamente con dicho uniforme para el duelo ante los New Orleans Pelicans en las semifinales, pero la franquicia californiana tiene otros planes.

De acuerdo a información de medios internacionales, los Lakers quieren usar el uniforme dorado, el cual representa de forma original al equipo, además que todo va organizado de acuerdo al calendario de uniformes del sitio web de dicha organización de baloncesto, el cual enumera la combinación de colores planificada hasta el final de la temporada regular.

Por su parte, se dio a conocer que los Pelicans usarán el uniforme blanco de “asociación”, por lo que veremos a los equipos usando sus respectivas indumentarias tradicionales para dicha instancia de la Copa NBA.

La NBA impide a los Lakers vestir sus uniformes negros debido a preocupaciones sobre el contraste visual entre las camisetas y el diseño de la cancha especializada en temporada en la que se jugarán las semifinales en el T-Mobile Arena, informó una fuente con conocimiento del tema.

De esta manera, los Lakers buscarán hacerse con la victoria ante los Pelicans usando el uniforme dorado y así ser uno de los finalistas de dicho torneo de temporada de la NBA, el cual es el primer año de implementación de esta nueva modalidad.