¿A quién será? El boricua José Alvarado regalaría a esta persona 500.000 $ si gana la Copa NBA

Las semifinales de la NBA In-Season Tournament tendrá presencia latina con José Alvarado, que estará en busca de conquistar su primer título en el mejor baloncesto del mundo con los New Orleans Pelicans.

Contra todo pronóstico, la franquicia de Luisiana se quedó con la victoria ante Sacramento Kings para escribir su nombre entre los mejores cuatro en la primera edición de la Copa de la liga. El boricua fue fundamental en ese partido al añadir nueve puntos, tres rebotes, par asistencias y dos robos de balón en 18 minutos en cancha.

El base de Puerto Rico está motivado tras la participación del equipo y decidió lo que haría con el premio si lleva a titularse en el nuevo certamen de la NBA. Cabe destacar que, el jugador y entrenador que se proclame campeón del torneo recibirá una recompensa de $500.000 dólares.

El piloto de 25 años confesó que de ganar In-Season Tournament le regalará todo el premio económico a sus hijas. El equipo se enfrentará este jueves a Los Ángeles Lakers en busca de llegar a las final del certamen.

"Tengo la suerte de tener una buena situación financiera. Mucha gente no es tan afortunada, pero yo sí. Sólo quiero que este juego me mantenga bendecido y no quiero que mis hijos se preocupen por nada", declaró el armador.

Después de recuperarse de una lesión, el puertorriqueño ha visto acción en ocho juegos en la vigente temporada donde acumula 7.3 puntos por noche, 2.1 rebotes, 2.0 asistencias y un 43.1% en tiros de campo.