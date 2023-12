NBA: ¿Golden State Warriors debería renovar a Klay Thompson para el próximo año?

La relación entre Klay Thompson y Golden State Warriors parece estar cerca de romperse. Tanto el irregular rendimiento del jugador como los planes del equipo para el futuro en cuanto a volver a ser contendientes, podrían ser los factores que pongan en desventaja la posibilidad que ambas partes continúen juntos por más tiempo.

Thompson ha jugado toda su carrera con el equipo de San Francisco hasta ahora, sin embargo, existen rumores sobre una posible salida para el próximo curso de competiciones, aunque no hay nada oficializado.

Lo que realmente importa de esta situación es saber si Golden State debería renovar a este jugador y ofrecerle un lujoso contrato. Muchos consideran que no sería una buena idea, ya que este jugador a pesar de haber tenido un momento completamente brillante, ya no es el mismo y es imposible que exija un contrato millonario para mantenerse en el equipo, ya que no aporta lo suficiente para ayudar a su equipo a ganar.

Klay ha tenido un fuerte avance en su rendimiento en los últimos juegos, sin embargo, no es suficiente para ganar, además está lejos de su mejor versión donde anotar 20 puntos era una mala noche y se encontraba a la par de Stephen Curry en promedios de anotación.

Por otro lado, otros apoyan que sí debe quedarse, ya que su carrera la ha desarrollado en este equipo y es una parte fundamental, además que es el compañero de Curry más fiel y con quien ha logrado establecer una de las duplas más letales de todos los tiempos.

Si a Golden State se le presenta una oportunidad de sumar a una nueva estrella a cambio de Thompson es muy posible que la tomen y así conseguir mejores resultados, ya que esta franquicia se acostumbró a estar entre los candidatos a ganar el torneo.

En el actual curso de competiciones, Thompson atesora registros de 15.7 puntos, 3.8 rebotes y 2.3 asistencias por compromiso. Por ahora el jugador no se ha pronunciado sobre seguir con Golden State, pero fuentes cercanas al equipo mencionan que esta figura no tiene intención de irse, pero por el momento debe enfocarse en mejorar su rendimiento en los tabloncillos.