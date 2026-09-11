US Open: Una final para romper dos décadas de hegemonía extrema

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El US Open está llegando a su etapa final con unas semifinales muy interesantes. En las últimas ediciones de Grand Slam hubo un dominio asfixiante por parte de los europeos; pero es una situación que puede cambiar en este 2026 con la aparición de Ben Shelton y Frances Tiafoe.

La última vez que un norteamericano ganó un título grande fue en 2003 cuando Andy Roddick levantó el US Open. Desde ese momento se han disputado 90 Grand Slam con 88 triunfos europeos y solo 2 para otras nacionalidades: Gastón Gaudio (Roland Garros 2004) y Juan Martín del Potro (US Open 2009).

En ese contexto, el abierto americano tiene una oportunidad de oro para romper la sequía americana: las primeras semifinales son Alexander Zverev vs Karén Jachánov (europeos); mientras que la segunda son: Ben Shelton vs Frances Tiafoe (norteamericanos).

Habrá un duelo Europa vs Norteamérica para definir al próximo campeón del US Open 2026. Si Ben Shelton o Frances Tiafoe logran la victoria sería histórico para la ATP; además de convertirse en campeón, defenderían el título en casa como Roddick en la campaña 2003.

¿Cuántos americanos de la ATP defendieron el US Open?

El US Open lo han defendido un total de 36 tenistas americanos a lo largo de su larga historia. Eso sí, hay que matizar que desde 1881 a 1955 se conoció como el United States National Championships; a partir de 1968 pasó a ser conocido oficialmente como el US Open.

En toda la historia del título hay leyendas como: Richard Sears, William Larned y Bill Tilden que lograron levantar en 7 ocasiones cada uno el campeonato antiguo. En la era moderna los máximos ganadores son: Jimmy Connors y Pete Sampras con 5 títulos cada uno.

Con toda esa historia, aparece Ben Shelton (hoy #4 ATP) y Frances Tiafoe (Hoy #8 ATP). Ambos buscarán entrar en la historia como los últimos tenistas americanos en defender su país de las garras de Europa que los ha dominado en los últimos 20 años.

Lista de campeones americanos ATP en el US Open