US Open

US Open: Una final para romper dos décadas de hegemonía extrema

Hay un dominio con mano de hierro en los últimos Grand Slam de la ATP que puede cambiar con la Final del próximo US Open

Por

Jeferson Palacin
Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 11:35 am
US Open: Una final para romper dos décadas de hegemonía extrema
Ben Shelton - US Open - AP Photo/Adam Hunger
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El US Open está llegando a su etapa final con unas semifinales muy interesantes. En las últimas ediciones de Grand Slam hubo un dominio asfixiante por parte de los europeos; pero es una situación que puede cambiar en este 2026 con la aparición de Ben SheltonFrances Tiafoe.

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La última vez que un norteamericano ganó un título grande fue en 2003 cuando Andy Roddick levantó el US Open. Desde ese momento se han disputado 90 Grand Slam con 88 triunfos europeos y solo 2 para otras nacionalidades: Gastón Gaudio (Roland Garros 2004) y Juan Martín del Potro (US Open 2009).

En ese contexto, el abierto americano tiene una oportunidad de oro para romper la sequía americana: las primeras semifinales son Alexander Zverev vs Karén Jachánov (europeos); mientras que la segunda son: Ben Shelton vs Frances Tiafoe (norteamericanos).

Habrá un duelo Europa vs Norteamérica para definir al próximo campeón del US Open 2026. Si Ben Shelton o Frances Tiafoe logran la victoria sería histórico para la ATP; además de convertirse en campeón, defenderían el título en casa como Roddick en la campaña 2003.

¿Cuántos americanos de la ATP defendieron el US Open?

El US Open lo han defendido un total de 36 tenistas americanos a lo largo de su larga historia. Eso sí, hay que matizar que desde 1881 a 1955 se conoció como el United States National Championships; a partir de 1968 pasó a ser conocido oficialmente como el US Open.

En toda la historia del título hay leyendas como: Richard SearsWilliam LarnedBill Tilden que lograron levantar en 7 ocasiones cada uno el campeonato antiguo. En la era moderna los máximos ganadores son: Jimmy Connors y Pete Sampras con 5 títulos cada uno.

Con toda esa historia, aparece Ben Shelton (hoy #4 ATP) y Frances Tiafoe (Hoy #8 ATP). Ambos buscarán entrar en la historia como los últimos tenistas americanos en defender su país de las garras de Europa que los ha dominado en los últimos 20 años.

Lista de campeones americanos ATP en el US Open

  1. Richard Sears  - 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 (INICIO ERA United States National Championships)
  2. Henry Slocum - 1888 | 1889
  3. Oliver Campbell - 1890 | 1891 | 1892
  4. Robert Wren - 1893 | 1894 | 1896 | 1897
  5. Frederick Hovey - 1895
  6. Malcom Whitman - 1898 | 1899 | 1900
  7. William Larned - 1901 | 1902 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911
  8. Holcombe Ward - 1904
  9. Beals Wright - 1905
  10. William Clothier - 1906
  11. Maurice McLouglin - 1912 | 1913
  12. R. Norris Williams - 1914 | 1916
  13. Bill Johnston - 1915 | 1919
  14. Robert Lindley Murray - 1917 | 1918
  15. Bill Tilden - 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1929
  16. John Doeg - 1930
  17. Ellsworth Vines - 1931 | 1932
  18. Wilmer Allison - 1935
  19. Don Budge - 1937 | 1938
  20. Bobby Riggs - 1939 | 1941
  21. Don McNeill - 1940
  22. Ted Schroeder - 1942
  23. Joseph Hunt - 1943
  24. Frank Parker - 1944 | 1945
  25. Jack Kramer - 1946 | 1947
  26. Pancho Gonzalez - 1948 | 1949
  27. Arhtur Larsen - 1950
  28. Tony Trabert - 1953 | 1955
  29. Viz Seixas - 1954 (FIN ERA United States National Championships)
  30. Arthur Ashe - 1968 (ERA US OPEN)
  31. Stan Smith - 1971
  32. Jimmy Connors - 1974 | 1976 | 1978 | 1982 | 1983
  33. John McEnroe - 1979 | 1980 | 1981 | 1984
  34. Pete Sampras - 1990 | 1993 | 1995 | 1996 | 2002
  35. Andre Agassi - 1994 | 1999
  36. Andy Roddick - 2003

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