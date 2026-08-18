Zverev impone su jerarquía en Cincinnati y afianza su liderato de victorias en la ATP

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La solidez mental y la templanza en momentos clave volvieron a ser los mejores aliados de Alexander Zverev. En un cruce de alta exigencia táctica en la superficie dura del Lindner Family Tennis Center, el jugador teutón superó al ascendente francés Térence Atmane por marcador de 7-6 (4) y 7-6 (6) para sellar su boleto a la ronda de los mejores 16 del Masters 1000 de Cincinnati.

El desarrollo del encuentro demandó máxima concentración para 'Sascha', quien debió contener el potente estilo agresivo del zurdo galo. Sin quiebres determinantes a lo largo del trayecto, ambos parciales se resolvieron en definiciones por desempate (tie-break), donde la experiencia de Zverev terminó decantando la balanza en los puntos de mayor presión.

La máquina de ganar del circuito

Con este resultado, el tenista de Hamburgo inscribió una nueva marca en su consistencia dentro de la gira profesional:

46 triunfos en la temporada: Se afianza en solitario como el jugador con mayor cantidad de partidos ganados en el circuito ATP en el presente año.

Se afianza en solitario como el jugador con mayor cantidad de partidos ganados en el circuito ATP en el presente año. Control en momentos de cierre: Mantiene un registro de alta efectividad en definiciones de tie-break en torneos de categoría Masters 1000.

Regularidad de élite: Acumula presencias consecutivas en instancias decisivas tras sus buenas actuaciones en la gira sobre pistas rápidas.

Con el boleto asegurado hacia la cuarta ronda, Zverev aguarda por la definición del choque entre el estadounidense Tommy Paul y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo. El alemán buscará dar un paso más en la búsqueda del título en territorio estadounidense, un escenario donde ya sabe lo que es levantar el trofeo de campeón.