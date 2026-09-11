¡Va por todo! Elena Rybakina remonta y avanza a la final del US Open

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La llave final del cuadro femenino del US Open 2026 está lista, luego que Elena Rybakina venciera este jueves 10 de septiembre a la estadounidense Coco Gauff en tres sets por marcados de 3-6, 6-4 y 6-4; ahora la nueva número uno de ranking mundial de la WTA se medirá a Aryna Sabalenka el próximo sábado.

Rybakina disputará su primera final del US Open y su cuarta final en un Grand Slam. La kazaja llegará al partido decisivo con marca de 2-1 y ahora va por todo, ya que también tratar de destronar a Sabalenka como campeona defensora del torneo.

Los dos jugadoras se han enfrentado en 17 ocasiones, con una ligera ventaja para Sabalenka en el historial de enfrentamientos directos, con 10 victorias frente a 7 de su rival. Además, será la tercera vez que se mida con la bielorrusa por el título de un torneo "major". Ambos duelos fueron en la final del Abierto de Australia (2023 y 2026) con un triunfo por lado.

Cómo fue el partido

La tenista local se llevó el primer set tras conseguir un quiebre crucial en el sexto juego, sellando la manga por 6-3 con su servicio. El segundo set comenzó con ventaja para Rybakina, quien se puso 4-1 arriba tras romper el saque de la estadounidense en el cuarto juego.

Gauff logró recuperarse e igualar el marcador 4-4, pero Rybakina volvió a quebrar en el décimo juego para ganar el set por 6-4 y forzar el parcial definitivo.

En el tercer set, Rybakina dejó escapar dos bolas de quiebre en el sexto juego, pero no falló en su siguiente oportunidad en el octavo, colocándose 5-3. No obstante, el drama continuó.

Gauff salvó la situación con un espectacular revés ganador con 30-30, obteniendo su primera opción de quiebre del set, la cual convirtió para empatar 5-5. Finalmente, en un desenlace calcado al set anterior, Rybakina rompió el servicio de Gauff en el décimo juego para cerrar el partido con un marcador de 3-6, 6-4, 6-4 después de 2 horas y 8 minutos de juego.

Sin duda alguna será un duelo no solo por ver quién será la mejor del torneo sino del planeta. Este partido se disputará el sábado 12 de septiembre a las 4:00 pm hora de Venezuela en el estadio Arthur Ashe.