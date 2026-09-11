Aryna Sabalenka avanza a la final del US Open con esta marca

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Aryna Sabalenka selló su boleto a la final del US Open 2026 por cuarto año seguido y defenderá por tercera vez el título del último Grand Slam de la temporada de la WTA. La bielorrusa derrotó a la estadounidense Jessica Pegula en sets corridos por marcador de 7-5 y 6-2. La final del Abierto de Estados Unidos se disputará el próximo sábado en el esatdio Arthur Ashe.

Sabalenka además se convierte en la primera mujer en hilar cuatro finales del US Open desde que lo hiciera Serena Willliams entre 2011 a 2014. Ahora la vigente campeona espera a la vencedora de la llave entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina, esta última por haber accedido a las semifinales del torneo, aseguró amancer el lunes como la primera del ranking mundial de la WTA pase lo que pase.

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