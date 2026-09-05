Las Williams rozan la hazaña, pero se despiden del US Open en un dramático duelo

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El regreso de Serena y Venus Williams al dobles femenino del US Open terminó con una derrota tan ajustada como inesperada. Las estadounidenses volvieron a competir juntas en Nueva York después de cuatro años y protagonizaron un duelo de más de tres horas en el Arthur Ashe Stadium.

Las hermanas, de 44 y 46 años, respectivamente, tuvieron que remontar tras perder el primer set y llevaron el encuentro hasta el límite frente a la taiwanesa Hao-Ching Chan y la australiana Maya Joint.

Las Williams dejaron escapar el triunfo

Chan y Joint se impusieron por 3-6, 7-6 (6) y 10-7 en el superdesempate del tercer set, en un partido que se extendió durante aproximadamente tres horas.

Las Williams llegaron a tener una ventaja de 5-0 en el superdesempate, pero sus rivales reaccionaron y terminaron remontando para avanzar a la siguiente ronda.

La derrota también les impidió convertirse en la pareja femenina con mayor edad combinada en ganar un partido de Grand Slam, al sumar 90 años entre ambas.

Para las estadounidenses se trataba de su regreso al dobles del US Open desde 2022, cuando también fueron eliminadas en primera ronda. Antes de esta edición, habían conquistado el torneo en 1999 y 2009 y acumulaban 14 títulos de Grand Slam como pareja.

Además, Joint volvió a cruzarse con Serena después de derrotarla en Wimbledon este año. La australiana, de apenas 20 años, también consiguió imponerse a la leyenda estadounidense en un cerrado partido de tres sets.

Así terminó el esperado regreso de las hermanas Williams al dobles del US Open: con una derrota, pero después de tener el partido prácticamente en sus manos ante un Arthur Ashe Stadium entregado a dos de las figuras más importantes de la historia del tenis.