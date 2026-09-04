Gauff supera a Badosa y avanza con paso firme en el US Open

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Coco Gauff continúa avanzando en el US Open y volvió a demostrar su capacidad para imponerse en partidos exigentes. La estadounidense, campeona del torneo en 2023, consiguió una importante victoria ante Paula Badosa para mantenerse con vida en Nueva York.

La norteamericana se impuso por 6-4, 7-6 (5) y alcanzó por quinta edición consecutiva la tercera ronda del US Open. Ahora tendrá otra prueba española por delante.

Gauff supera a Badosa y va por Bucsa

El triunfo permitió a Gauff reducir a 5-4 la desventaja en su historial particular ante Badosa. La estadounidense no derrotaba a la española desde el Abierto de China de 2024, luego de caer ante ella en Berlín y en el Abierto de Australia de 2025.

Gauff encontró la manera de imponerse pese a la resistencia de Badosa, especialmente en el segundo set. Después de quedarse con la primera manga, la española logró recuperar un quiebre y llevó el parcial hasta el desempate, donde finalmente la estadounidense consiguió cerrar el partido.

Ahora, Gauff se enfrentará a Cristina Bucsa en la tercera ronda, después de que la española superara a Himeno Sakatsume en un maratónico encuentro por 7-6 (6), 6-7 (0), 7-6 (10-6).

Será apenas el segundo enfrentamiento entre Gauff y Bucsa. La primera vez que se midieron fue en Indian Wells 2023, con victoria de la estadounidense en sets corridos.

Para Bucsa será además su cuarta aparición en una tercera ronda de Grand Slam y la segunda consecutiva en el US Open, donde alcanzó los octavos de final en 2025.