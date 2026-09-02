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De doblar a Serena Williams en Hollywood a debutar en el US Open: la historia de Thea Frodin

Aunque perdió en su estreno ante la número dos del mundo, la estadounidense firmó un momento memorable en el US Open.

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Humberto Mendoza
Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 08:31 am
De doblar a Serena Williams en Hollywood a debutar en el US Open: la historia de Thea Frodin
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Hace cinco años, Thea Frodin formó parte de la película “King Richard”, en la que interpretó a una joven Serena Williams como doble corporal de la actriz Demi Singleton. Ahora, en un curioso momento de la vida, la estadounidense de 17 años pudo participar por primera vez el US Open, torneo que durante años estuvo dominado por la propia Serena, quien conquistó seis títulos de individuales en Flushing Meadows.

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Frodin debutó en el circuito WTA en la primera ronda del US Open y se enfrentó a la segunda cabeza de serie, Elena Rybakina, actual campeona del Australian Open. La joven estadounidense cayó por 6-3 y 6-2 en el Grandstand, pero dejó buenas sensaciones ante una rival de enorme experiencia.

Uno de sus principales argumentos fueron los 11 aces que consiguió durante el encuentro, además de llevarse cinco juegos frente a una de las grandes favoritas del torneo.

Thea Frodin se estrena en un Grand Slam

La joven, que está a punto de comenzar su último año de secundaria, recibió una invitación para disputar el cuadro principal del US Open después de conquistar el Campeonato Nacional USTA Billie Jean King de categoría femenina sub-18.

Salí a la cancha para ver qué se sentía, sin presión alguna. Sí, simplemente salí y me divertí. Siento que eso es lo que logré, y obviamente tengo mucho que aprender, pero estoy entusiasmado con la mayoría de las cosas que hice", dijo la joven tenista.

La historia de Frodin adquiere todavía más significado por su vínculo con Serena Williams, aunque hasta ahora no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a la leyenda estadounidense. Serena fue productora ejecutiva de “King Richard” y esta semana regresará a las pistas de Flushing Meadows junto a su hermana Venus para competir en el torneo de dobles. Frodin, actualmente número 585 del mundo, espera que este encuentro pueda producirse algún día: “Ojalá tenga la oportunidad pronto de conocerla”.

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