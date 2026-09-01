Roger Federer recibe su anillo del Salón de la Fama del tenis: Esto dijo de niño

Suscríbete a nuestros canales

El último paso que le faltaba como tenista a Roger Federer lo completó este lunes 31 de agosto, luego que recibiera su anillo del Salón de la Fama. Sin duda alguna, el suizo fue el gran dominador de este deporte en la primera década del siglo.

Su reconocimiento lo recibió en la cancha central del US Open, el Estadio Arthur Ashe, donde señaló que en su juventud se atrevió "a soñar en grande" para llegar a la cima del tenis mundial.

"Me encantaron las rivalidades, me encantó la camaradería... Me encantó la gente que, ya sabes, ha estado a mi alrededor. Me han encantado los fanáticos; siempre han estado ahí para mí, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y sinceramente, sabes, la perfección es algo que no podemos alcanzar del todo, pero creo que lo hermoso está en la búsqueda de ella, ¿sabes? Y eso es lo que intenté hacer. Disfruté cada minuto haciéndolo. Así que muchas gracias por esta noche, gracias por estar aquí y por apoyar siempre al tenis. Nos vemos pronto. Gracias, dijo desde el podio.

Palmarés de estellar de Federer

Federer conquistó 103 títulos individuales en el circuito ATP, la segunda cifra más alta de la era abierta, y acumuló 1.251 victorias. Entre esos títulos figuran 20 Grand Slam, una marca récord cuando levantó el Abierto de Australia de 2018 y siendo el primero en llegar a esta cifra, pese que en al actulidad es el tercero por detrás de Rafael Nadal (22) y Novak Jokovic (24).

Los 20 grandes de "Su Majetad" se dividen en seis Abierto de Australia, un Roland Garros, ocho en Wimbledon y cinco en el Abierto de Estados Unidos. Su palmarés también incluye 28 títulos Masters 1000 y seis Finales ATP.

Completó el Grand Slam al imponerse en Roland Garros en 2009. Federer lideró el ranking mundial ATP durante 310 semanas, 237 de manera consecutiva del 02 de febrero de 2004 al 17 de agosto de 2008, que además es el récord absoluto en este reglón. Terminó en cinco temporadas en el primer puesto del ranking (2004, 2005, 2006, 2007 y 2009).

Wimbledon fue su territorio más emblemático, con ocho coronas, un récord en el cuadro individual masculino. El jugador de Basilea anunció en septiembre de 2022 que se retiraría tras la Laver Cup, condicionado por los problemas en la rodilla que limitaron su actividad desde Wimbledon 2021.