Roger Federer y su dolorosa confesión en un Grand Slam

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Roger Federer es considerado uno de los más grandes tenistas en la historia. Su rendimiento, títulos, juego y dominio en la pista lo inmortalizaron a muy temprana edad en la ATP. A pesar de haber ganado tanto, hay títulos que le duelen haber perdido a nivel de Grand Slam.

Al ser consultado sobre cuál fue el partido que más le dolió perder en Grand Slam, Federer no tuvo dudas en señalar un encuentro en particular. El suizo confesó que la final del US Open 2009 frente a Juan Martín del Potro es el revés que más le persigue hasta el día de hoy.

Aquel tropiezo en Nueva York no solo significó la ruptura de su impresionante racha de cinco títulos consecutivos en el torneo estadounidense, sino que dejó una sensación amarga. Roger admitió que sintió que desperdició demasiadas oportunidades claras en el juego.

Para el ex número uno del mundo, esta derrota se une a otra herida histórica dentro de su palmarés. Federer reconoció que esa caída ante el argentino, sumada a la inolvidable y dramática final de Wimbledon 2008 ante Rafael Nadal, componen el podio de sus mayores remordimientos deportivos.

Roger Federer regresa al US Open 2026

El legendario tenista suizo Roger Federer protagonizó un esperado y emotivo regreso al Arthur Ashe Stadium en el marco del US Open 2026, pisando la pista central de Flushing Meadows en un evento especial de exhibición titulado: "Roger Federer: An Icon Returns to New York".

El evento especial reunió a grandes figuras del tenis en la víspera del torneo principal. Durante la jornada, el helvético se impuso en un partido de individuales ante su histórico rival y buen amigo Andy Roddick, desatando la locura en las gradas neoyorquinas.

A pesar de la alegría de volver a ver su mítico revés sobre el cemento, Federer descartó tajantemente cualquier posibilidad de un retorno oficial a la alta competencia. El suizo señaló que esta visita especial le permitió reencontrarse con el público y disfrutar del cariño de la afición.