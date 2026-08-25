El emotivo regreso de Roger Federer al US Open: entre los nervios y la gratitud del adiós

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La sola presencia de Roger Federer basta para paralizar el ambiente del tenis mundial, pero su retorno a las pistas de Flushing Meadows tiene una carga emocional única. En la antesala de su esperado regreso a la pista del US Open, el ganador de 20 títulos de Grand Slam rompió el silencio para compartir con honestidad los sentimientos que lo embargan ante una jornada cargada de nostalgia.

"Para ser honesto, estoy muy nervioso. No he jugado ni un solo partido en, no sé, quizás cinco años. No sé cómo me irá mañana. Hay mucha incertidumbre, pero también mucha alegría por poder regresar", confesó de entrada el exnúmero uno del mundo, dejando ver la vulnerabilidad de un gigante que vuelve a pisar el escenario donde conquistó cinco coronas consecutivas.

Más allá del rendimiento que pueda ofrecer con la raqueta, Federer dejó claro que la motivación principal de esta reaparición es cerrar un círculo pendiente con los aficionados que lo acompañaron a lo largo de su legendaria carrera. "Mañana tendré realmente la oportunidad de dar las gracias y despedirme, algo que creo que es importante para algunas personas. Es algo bonito de hacer. No sé por qué no ocurrió antes", reflexionó sobre la postergada despedida en suelo neoyorquino.

Al ser consultado sobre el tiempo transcurrido desde su alejamiento de la alta competencia, el oriundo de Basilea explicó el proceso personal que experimentó tras colgar la raqueta. "Es simplemente la vida: la vida con la familia y la vida después del circuito. No quería buscarlo inmediatamente. Dejé que llegara de forma natural", concluyó la leyenda suiza, lista para regalarle al US Open una última e inolvidable noche de gratitud.