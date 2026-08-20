Regreso confirmado: Carlos Alcaraz anuncia que jugará el US Open 2026

La incógnita que mantenía en vilo al circuito ATP ha llegado a su fin. Carlos Alcaraz (23 años y actual N.º 2 del ranking mundial) ha confirmado a través de sus redes sociales que disputará el US Open 2026, torneo que se celebrará en Nueva York. El tenista de El Palmar lo anunció con un post colaborativo junto al conocido periodista deportivo Fabrizio Romano, utilizando el icónico lema de los fichajes "Here we go" y el mensaje directo "¡Estamos de vuelta!".
El murciano volverá a la acción oficial para defender la corona conquistada el año pasado en Flushing Meadows, donde venció al italiano Jannik Sinner en la final.
Claves del regreso de Alcaraz
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El origen de la baja: Alcaraz llevaba apartado del circuito desde mediados de abril, cuando sufrió molestias en la muñeca derecha durante su debut en el Trofeo Conde de Godó frente a Otto Virtanen. La dolencia le obligó a perderse citas importantes como Madrid, Roma, Roland Garros, Wimbledon y los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.
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Intensa puesta a punto en Murcia: Durante las últimas semanas, Alcaraz intensificó sus entrenamientos al aire libre en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia. En estas sesiones de alta exigencia contó como compañero de entrenamientos con el danés Holger Rune, con quien probó la fortaleza de su muñeca en pista dura.
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Estreno de indumentaria: En el anuncio oficial, Alcaraz posó luciendo una de las camisetas que vestirá durante el torneo neoyorquino, adaptadas para sus partidos en sesión diurna y nocturna.
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Escenario en el cuadro masculino: Mientras Alcaraz ratifica su participación tras cuatro meses de inactividad, el circuito sigue pendiente de la evolución de Jannik Sinner, quien arrastra molestias en la rodilla derecha y aún no ha confirmado su presencia en el certamen.