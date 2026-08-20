Regreso confirmado: Carlos Alcaraz anuncia que jugará el US Open 2026

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La incógnita que mantenía en vilo al circuito ATP ha llegado a su fin. Carlos Alcaraz (23 años y actual N.º 2 del ranking mundial) ha confirmado a través de sus redes sociales que disputará el US Open 2026, torneo que se celebrará en Nueva York. El tenista de El Palmar lo anunció con un post colaborativo junto al conocido periodista deportivo Fabrizio Romano, utilizando el icónico lema de los fichajes "Here we go" y el mensaje directo "¡Estamos de vuelta!".

El murciano volverá a la acción oficial para defender la corona conquistada el año pasado en Flushing Meadows, donde venció al italiano Jannik Sinner en la final.

Claves del regreso de Alcaraz