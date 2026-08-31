Djokovic, al borde del retiro tras eliminación en US Open: “Mi cuerpo empieza a colapsar”

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Novak Djokovic quedó eliminado de manera sorpresiva en la primera ronda del US Open, después de caer en un intenso partido de cinco sets frente al argentino Mariano Navone, número 49 del ranking ATP.

El serbio, de 39 años, aspiraba a conquistar su 25.º título de Grand Slam, pero terminó despidiéndose del torneo tras perder por 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, abriendo debate sobre su continuidad en el deporte blanco como jugador activo.

La derrota estuvo marcada por las dificultades físicas que sufrió Djokovic durante el encuentro. El legendario tenista llegó a mostrar lágrimas de impotencia en el quinto set, mientras su rendimiento se deterioraba considerablemente. Finalmente, Navone aprovechó la situación para remontar y sellar una victoria histórica ante uno de los jugadores más laureados de todos los tiempos.

Djokovic decepcionado tras eliminación en primera ronda

El serbio, actualmente quinto del ranking ATP, sufrió así su primera eliminación en la ronda inicial de un torneo de Grand Slam desde 2006. Después del partido, Djokovic no cumplió con sus habituales compromisos ante los medios y el torneo difundió unas breves declaraciones en las que reconoció los problemas físicos que ha experimentado durante prácticamente toda la temporada.

Ha sido una sensación horrible para mí en la pista. Esto es algo que, por desgracia, vengo arrastrando prácticamente en cada partido este año. Vomitar, tener arcadas... Después, todo mi cuerpo empieza básicamente a venirse abajo, con calambres y dolor", dijo el tenista.

Pese a esta dura despedida, el serbio todavía tuvo actuaciones destacadas en 2026, al alcanzar la final del Abierto de Australia en enero y los cuartos de final de Wimbledon en julio. Su inesperada salida del US Open vuelve a abrir interrogantes sobre cuánto tiempo más continuará compitiendo al máximo nivel.