Stan Wawrinka disputará el US Open 2026 tras recibir una invitación de última hora por la baja de Patrick Kypson

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En un giro dramático y justicia poética para los fanáticos del tenis, Stan Wawrinka estará presente en el cuadro principal del US Open 2026. La invitación le fue otorgada tras la baja de último momento del estadounidense Patrick Kypson, lo que permitió a la organización rectificar su postura inicial y abrirle la puerta al histórico tenista suizo en la temporada de su retiro.

La decisión inicial de la USTA de negarle un wild card a Wawrinka había desatado una ola de críticas en el mundo del tenis, considerando que el jugador de 41 años fue campeón en Flushing Meadows en 2016. Con la renuncia de Kypson por lesión, el torneo escuchó el clamor de la afición y reasignó la invitación a uno de los reveses a una mano más icónicos en la historia del deporte.

El ingreso de "Stan The Man" al cuadro neoyorquino completa su recorrido por los cuatro Grand Slams en su año de despedida profesional. El suizo, exnúmero 3 del mundo y dueño de tres coronas grandes (Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016), podrá tener el homenaje que merecía frente al público en el Arthur Ashe Stadium.