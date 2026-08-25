Golpe de realidad en el US Open: La pareja soñada de Djokovic y Sabalenka cae en primera ronda

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En el marco de la jornada inaugural del dobles mixto en el Abierto de Estados Unidos, la pista central del Arthur Ashe Stadium fue escenario de un debut tan estelar como fugaz. La dupla conformada por Novak Djokovic y Aryna Sabalenka, dos de los nombres más dominantes del circuito mundial, se despidió de manera prematura al caer por 4-1, 2-4 y 2-10 frente a la checa Kateřina Siniaková y el británico Henry Patten.

Un arranque prometedor que se diluyó

El encuentro comenzó con el binomio serbio-bielorruso mostrando gran química y solvencia. Con un quiebre certero y aprovechando la potencia desde el fondo de pista de Sabalenka combinada con la precisión de Djokovic, se adjudicaron la primera manga por un categórico 4-1 en el formato reducido característico de la modalidad.

Sin embargo, en el segundo set la dinámica cambió notablemente. Siniaková (número uno en el ranking mundial de dobles femenino) y Patten exhibieron su jerarquía y especialización táctica en el juego de red, emparejando las acciones tras adjudicarse el parcial por 4-2.

Desenlace categórico en el tie-break

Llegados al Match Tie-Break decisivo a 10 puntos, la dupla especialista impuso condiciones de principio a fin. Aprovechando desaciertos en la devolución de sus rivales y manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios, Siniaková y Patten tomaron una ventaja temprana inalcanzable, sentenciando el desempate por un abrumador 10-2. De hecho, el punto de partido se definió con un ace de Siniaková sobre el propio Djokovic.

Enfoque total en el cuadro individual

Pese al trago amargo en el dobles mixto, tanto Djokovic como Sabalenka reenfocarán de inmediato sus esfuerzos en los cuadros individuales del torneo neoyorquino, donde ambos parten entre los máximos favoritos a levantar el trofeo en Flushing Meadows. Por su parte, el binomio Siniaková/Patten continúa a paso firme a la siguiente fase de la competición.