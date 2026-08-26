Serena y Venus Williams reciben una invitación para disputar el cuadro de dobles del US Open 2026

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La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) ha hecho oficial la concesión de una invitación (wild card) a Serena y Venus Williams para integrar el cuadro principal de dobles femenino en el US Open 2026. La noticia asegura el retorno de una de las parejas más dominantes en la historia del tenis al Billie Jean King National Tennis Center.

Las icónicas hermanas estadounidenses cuentan con un historial dorado como dupla, habiendo conquistado 14 títulos de Grand Slam en la modalidad de dobles de manera invicta en finales de esta categoría. En las pistas de Nueva York se coronaron campeonas en las ediciones de 1999 y 2009, y su última aparición conjunta en el abierto neoyorquino se había dado en 2022.

Un verano de ritmo competitivo

La invitación al cuadro principal de Flushing Meadows llega tras una serie de presentaciones previas durante la gira norteamericana sobre pista dura. Las hermanas unieron fuerzas recientemente en el Abierto de Cincinnati, escenario donde retomaron la dinámica de juego en equipo como preparación para la cita en el cuarto Grand Slam de la temporada.

Con este anuncio, el torneo neoyorquino suma un importante atractivo en su programación de dobles, donde la afición de Flushing Meadows podrá presenciar nuevamente a las dos leyendas vivientes del tenis mundial compartiendo pista.