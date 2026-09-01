US Open: ¡No es solo una derrota! Mira todo lo que significa el revés del Novak Djokovic en primera ronda

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Novak Djokovic sufrió la que podría considerarse como la peor derrota en su larga y superlativa trayectoria; no solamente por haber tenido su primer revés en la historia en primera ronda de US Open, es algo que va más allá.

El serbio batalló con múltiples dolores y calambres durante cinco sets, pero no pudo evitar caer ante el argentino Mariano Navone 7-6. 5-7, 4-6. 6-2 y 6-1; un duelo en el cual se marchó entre aplausos y una grandiosa ovación, que lo obligaron a no contenerse emocionalmente.

¿Qué significa la derrota de Novak Djokovic?

La mala noticia para los amantes del deporte blanco es que este no es un revés más; este resultado adverso significa en estadísticas la primera derrota de "Nole" en primera ronda en sus participaciones en el US Open.

Además, es su primer revés en todos los Grand Slams en los últimos 20 y, lo más sorprendente, es que con ese mal resultado, salió del top 10 por primera vez en los últimos ocho años.

¿Se aproxima el retiro del último de los "big three"?

Esos registros dejan en evidencia el brillante nivel que siempre presentaba Djokovic en este y cada uno de los torneos, principalmente los grandes. Pero a la vez deja claro que el físico ya no lo deja estar justamente a ese nivel y eso pudiera significar el final de la carrera del único del "big three" (Federer, Nadal y Djokovic) que se mantiene activo.

El tenista serbio es el líder en títulos de torneos grandes en la historia, con un total de 24 Grand Slams en su palmarés.