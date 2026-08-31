Sabalenka y Alcaraz comienzan la defensa del US Open con triunfo y estas rachas

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Los campeones defensores del US Open comenzaron con todo, Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz ganaron sus respectivos partidos de primera ronda del último Grand Slam de la temporada 2026. La rusa y el español mantuvieron activas su respectivas rachas.

Empecemos por el cuadro femenino. Aryna Sabalenka comenzó la defensa del título al imponerse por sets corridos de 6-2 y 6-4 sobre Camila Osorio número 59 del ranking de la WTA.

Asimismo, la rusa número 1 del ranking mundial está obligada a llegar al menos hasta la final para sostener su espectacular racha de 97 semanas en la cima de clasificación del tenis femenino, que data desde octubre de 2024 y que es la segunda más larga de la historia.

Recordemos que Sabalenka busca su tercer título consecutivo del US Open y su quinto Grand Slam en su carrera.

Por el lado masculino, Alcaraz vuelve a la acción después de 139 días de una lesión, el español logró imponerse por tres set corridos por marcador de 6-4 a Roman Safiullin. El partido tuvo una duración de dos horas y 20 minutos y despejó un poco las dudas, sobre cuáles eran las condiciones del español.

Alcaraz posee un balance de 25-3 en el US Open, equivalente a un 89,2% de los partidos ganados en sus seis participaciones, donde logró las coronas de 2022 y 2025.

Asimismo, el número tres del ranking nunca ha perdido en la primera ronda de un Grand Slam desde que debutó en el cuadro principal de un torneo de esta categoría en el Abierto de Australia 2021.

El español tiene un índice de victorias y derrotas de 21-0 en esta eliminatoria, un récord que solo mejora Rafael Nadal (34-0), según data de la ATP.

El siguiente rival de Alcaraz será frente al portugués Jaime Faria en segunda ronda, que tuvo que trabajar en tres horas y 44 minutos para superar al favorito local Jenson Brooksby en cinco mangas por 6-3, 7-6(4), 4-6, 1-6, 6-2. Será la primera vez que se enfrenten en en un partido oficial de la ATP.