Coco Gauff avanza con autoridad en US Open y llega a esta marca

Suscríbete a nuestros canales

La estadounidense Coco Gauff comenzó de forma sólida su caminar por el US Open 2026, tras imponerse la noche de este martes 1 de septiembre a Zeynep Sonmez por marcador de 6-3 y 6-4 en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada.

La tenista local hizo vibrar el estadio Arthur Ashe abarrotado con sus jugadas, cuando salvó tres puntos de quiebre en un juego de seis iguales que duró nueve minutos para mantener su servicio y empatar 3-3 el marcador del último set. La número #4 afinó el saque para sellar el triunfo que le tomó un tiempo de 1 hora y 20 minutos.

Números de Gauff

Gauff ya ha ganado siete de sus últimos ocho partidos de primera ronda del US Open y tiene 81 victorias en partidos de Grand Slam desde principios de 2020. Solo Iga Swiatek (109) y Aryna Sabalenka (106) la superan. Recordemos que la local levantó el título de torneo en 2023.