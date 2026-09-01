Carlos Alcaraz se mide al portugués Jaime Faria en la segunda ronda del US Open

Suscríbete a nuestros canales

El murciano Carlos Alcaraz regresa al cemento neoyorquino con paso firme tras superar en tres parciales al ruso Roman Safiullin (6-4, 6-4 y 6-4) en su debut del US Open. Su próximo desafío en la segunda ronda será el portugués Jaime Faria, quien hizo historia para su país al convertirse en el tenista luso más joven en ganar al menos un partido en los cuatro torneos de Grand Slam.

Carlos Alcaraz: Jerarquía y frescura en Flushing Meadows

El murciano mostró destellos de su mejor versión en la primera ronda, registrando un 65% de efectividad con su primer servicio y reduciendo sus dobles faltas apenas a un 3%. Con una propuesta agresiva que busca acortar los puntos a través de su potente derecha, frecuentes subidas a la red y dejadas enmascaradas, el español intenta desgastar a sus oponentes desde los primeros juegos.

Ubicado en el podio del ranking ATP, Alcaraz afronta este compromiso con ventaja física tras resolver su debut en sets corridos. Además, su capacidad para controlar los tiempos del partido le permite imponer condiciones ante tenistas que dependen del desgaste desde el fondo del terreno.

Jaime Faria: Desgaste físico tras una batalla histórica

Por su parte, Jaime Faria se presenta en esta instancia tras un maratónico encuentro a cinco sets frente al local Jenson Brooksby (6-3, 7-6, 4-6, 1-6 y 6-2), disputando más de cuatro horas en pista. Aunque el portugués mantiene una efectividad sólida con su saque (ganando el 78% de sus juegos de servicio), su propuesta táctica demanda un alto desgaste energético al basarse en peloteos largos desde la línea de base.

Aunque alcanzó los octavos de final en el Masters 1000 de Cincinnati semanas atrás, la exigencia del formato a cinco mangas y la acumulación de minutos en cancha representan un obstáculo importante ante un rival de la jerarquía de Alcaraz.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Antecedentes directos: Será el primer enfrentamiento oficial entre Carlos Alcaraz y Jaime Faria en el circuito profesional.

Carga física: Faria llega tras superar un exigente duelo de cinco mangas y más de cuatro horas de juego en primera ronda.

Solidez al servicio: Alcaraz registró un escaso 3% de dobles faltas en su debut, manteniendo consistencia en sus turnos de saque.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Las cuotas del mercado reflejan un amplio favoritismo para el tenista español, haciendo que las líneas convencionales de ganador carezcan de valor. Sin embargo, al cruzar la carga física de Jaime Faria —tras batallar más de cuatro horas en su debut— con la contundencia de Carlos Alcaraz para resolver sus partidos por la vía rápida, la opción del mercado por sets cobra especial atractivo. Un triunfo de Alcaraz por 3-0 en parciales consecutivos (por ejemplo, marcadores de 6-3, 6-4 y 6-2) no solo aseguraría el avance del favorito, sino que mantendría el marcador total por debajo de la barrera de los 33.5 juegos.

Mercado recomendado: Hándicap de sets: Carlos Alcaraz (-2.5)

Cuota recomendada: -139

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González