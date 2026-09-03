US Open: Carlos Alcaraz replica con racha histórica a Rafael Nadal

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Carlos Alcaraz es uno de los tenistas más impresionantes de los últimos años. Su ritmo, su talento y su capacidad de resiliencia lo convierten en una máquina para lograr victorias. En ese contexto, llegó a una marca importante en la historia del tenis de la ATP como Rafael Nadal.

Alcaraz venció en segunda ronda del US Open por tres sets a uno Jaime Faría: 6-4, 0-6, 3-6, 2-6. El español pese a perder de inicio logró sobreponerse y alcanzó la victoria. En esa línea, se convirtió en el segundo jugador más joven en registrar 16 victorias seguidas en Grand Slams.

El primero jugador, fue Rafael Nadal, ídolo y referente de Carlitos en su carrera. Alcaraz alcanzó dicha marca con 23 años y 117 días; mientras que Nadal lo logró con 22 años y 83 días (2008). Un récord que los une como dos de los tenistas más precoces en la historia de los Grand Slams.

Carlos Alcaraz a paso firme en el US Open 2026

Carlos Alcaraz avanzó con paso firme directo a la Tercera Ronda del US Open 2026. Ahora le toca enfrentar Wu Yibing, el jugador Chino que ha estado dando de que hablar en las últimas semanas. El próximo 4 de septiembre será dicho enfrentamiento para un lugar en octavos de Final.

En la ronda de octavos de Final el español en teoría se enfrentaría al ganador entre: Aleksandr Búblik (#15 ATP) vs Tommy Paul (#20 ATP). Ambos jugadores con un gran presente y con opciones de amargarle la tarde noche al murciano en el último Grand Slam del 2026.

Carlos Alcaraz: ¿Cuándo fue la última vez que ganó el US Open?

El último título de Carlos Alcaraz en el US Open se consumó el pasado 7 de septiembre de 2025, tras vencer en una emocionante final al italiano Jannik Sinner por parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, alcanzando así su segunda corona en Flushing Meadows.