Carlos Alcaraz avanza a tercera ronda del US Open con varias marcas

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Carlos Alcaraz tuvo que hacer gala de su rango para remontar su partido de segunda ronda en el US Open 2026, el español se impuso al portugués Jaime Faria, la noche de este miércoles 2 de septiembre tras dos horas y 39 minutos, el campeón defensor prevaleció con parciales de 4-6, 6-0, 6-3, 6-2.

El luso, número 72 del mundo y debutante en esta instancia del Abierto de Estados Unidos, dio la sorpresa inicial al adueñarse de la primera manga tras casi 50 minutos. Sin embargo, la reacción del murciano fue aplastante: encadenó ocho juegos consecutivos para adueñarse del segundo y tercer set en poco más de una hora.

Faria ofreció poca resistencia ante la remontada del español, quien disputa su primer certamen desde abril tras superar una dolencia en la muñeca.

Números de Alcaraz a ritmo de récord

Con este resultado, el número 3 del ranking ATP estira a 16 su racha de triunfos seguidos en torneos Grand Slam, seguidilla que arrastra desde sus consagraciones en el US Open 2025 y el Australian Open 2026. Según dato de la ATP Alcaraz ha enfrentado a diez jugadores más jóvenes que él en el circuito y ninguno ha podido vencerlo.

Con esta inercia positiva, el vigente monarca accede por quinta ocasión en seis apariciones a la tercera ronda de Nueva York. En la siguiente fase se medirá al chino Yibing Wu (113° del ranking y ex top 54), con quien mantiene un historial favorable de 1-0 gracias a su victoria en el Mássers de Shanghái 2024.