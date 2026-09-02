US Open: Iga Swiatek desafía a la argentina Nadia Podoroska en segunda ronda

Suscríbete a nuestros canales

La polaca Iga Swiatek continúa su andar firme sobre la pista dura de Flushing Meadows tras debutar con un solvente triunfo por 6-2 y 6-3 frente a la china Wang Xinyu. En la segunda ronda del US Open, la número 8 del mundo y favorita en el cuadro femenino medirá fuerzas ante la argentina Nadia Podoroska, quien tuvo que luchar durante más de tres sets para firmar una trabajada remontada.

Iga Swiatek: Contundencia y presión constante al resto

Swiatek gestionó a la perfección su desgaste físico en el debut, mostrando la agresividad habitual desde la devolución que la caracteriza sobre pistas rápidas. Durante la presente campaña en cemento, la tenista europea registra una foja de 22 victorias por 7 derrotas, respaldada por una efectividad abrumadora para castigar los segundos saques de sus oponentes.

Con un historial previo a su favor frente a la sudamericana —a quien superó cediendo solo tres juegos en su único cara a cara—, Swiatek apelará a la profundidad de sus tiros de fondo para marcar diferencias tempranas desde el primer parcial.

Nadia Podoroska: Exigencia física ante la élite del circuito

Por su parte, Nadia Podoroska llega a este compromiso tras completar una remontada de alta exigencia frente a Simona Waltert (4-6, 7-6 y 6-3), salvando el choque en el parcial de desempate de la segunda manga. Sin embargo, la acumulación de minutos en cancha y el salto de exigencia competitiva representan su principal reto.

Aunque la argentina acumula buenas sensaciones al servicio en compromisos recientes, sus métricas registran apenas un 42% de efectividad con el segundo saque, un aspecto sumamente vulnerable frente a la mejor restadora del circuito femenino.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Antecedentes directos: Swiatek domina el único enfrentamiento entre ambas tras imponerse con una diferencia de nueve juegos.

Carga de minutos: Podoroska disputó tres parciales intensos en su estreno, mientras Swiatek resolvió su debut por la vía rápida cediendo solo cinco juegos.

Vulnerabilidad al servicio: La tenista argentina registra un porcentaje inferior al 45% de puntos ganados con su segundo saque.

Jugada ganadora de MeridianoBet

La disparidad de ritmo en los intercambios y la abrumadora presión de Swiatek sobre el servicio de la argentina proyectan un compromiso dominado de principio a fin por la favorita, resolviendo el marcador sin extender los parciales.

Mercado recomendado: Total de juegos: Menos de 16.5 (Under 16.5)

Cuota: -159

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González