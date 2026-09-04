Carlos Alcaraz sigue firme en Nueva York y ya está en los octavos del US Open

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Carlos Alcaraz continúa avanzando en el US Open. El español, que regresó a la competición después de más de cuatro meses fuera por una lesión en la muñeca derecha, volvió a responder en Nueva York y consiguió su tercera victoria consecutiva del torneo.

Este viernes, el murciano derrotó al chino Yibing Bu por 6-3, 6-4 y 6-1, en un encuentro de 2 horas y 20 minutos. Alcaraz mostró nuevamente su poderío desde el fondo de la cancha y logró imponerse pese a algunos altibajos durante el compromiso.

Alcaraz se cita con Tommy Paul

El triunfo le permitió al español alcanzar los octavos de final, instancia en la que se enfrentará este domingo al estadounidense Tommy Paul, quien superó al kazajo Alexander Bublik en cinco sets.

Será el noveno enfrentamiento entre Alcaraz y Paul, con ventaja de 6-2 para el español, quien además ha ganado los últimos cinco duelos entre ambos.

El reto será mayor para Alcaraz, que buscará seguir tomando ritmo después de su prolongada inactividad. Su victoria ante Bu también extendió a 17 partidos su racha de triunfos en Grand Slam, mientras mantiene vivo el objetivo de defender su corona en Nueva York.