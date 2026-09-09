¡Batacazo! Ben Shelton tumba a Carlos Alcaraz en el final más tardío de la historia del US Open

Suscríbete a nuestros canales

Ben Shelton protagonizó una de las mayores sorpresas del US Open al derrotar a Carlos Alcaraz en un dramático partido de cuartos de final que terminó a las 3:33 de la madrugada, convirtiéndose en el encuentro más tardío en la historia del torneo.

El estadounidense necesitó cuatro horas y 28 minutos para imponerse al español en el Arthur Ashe Stadium y avanzar a las semifinales, poniendo fin a la defensa del título de Alcaraz durante la jornada de este miércoles 9 de septiembre.

El partido tuvo constantes cambios de momentum. Alcaraz comenzó de la mejor manera al quedarse con el primer set en el tiebreak, pero Shelton reaccionó con contundencia y se llevó los dos siguientes para colocarse 2-1 arriba. El español no se rindió y consiguió ganar el cuarto set, obligando a disputar un quinto parcial que terminó resolviéndose nuevamente en el desempate.

Carlos Alcaraz eliminado en Cuartos de final

Con miles de aficionados todavía en las gradas, Shelton encontró energía en el respaldo del público local y consiguió imponerse en el tiebreak definitivo por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7). El estadounidense firmó una actuación sobresaliente, con 34 golpes ganadores y apenas 35 errores no forzados, además de conseguir por primera vez en su carrera una victoria frente a un jugador ubicado dentro del Top 3.

Ahora, Shelton buscará un lugar en la final frente a su compatriota Frances Tiafoe, garantizando que un tenista estadounidense estará en la definición masculina del US Open. Estados Unidos no celebra un campeón masculino de Grand Slam desde Andy Roddick en 2003, por lo que esta edición representa una oportunidad especialmente importante para el tenis local, sobre todo después de las eliminaciones de figuras como Alcaraz, Novak Djokovic y Jannik Sinner.