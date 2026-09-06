Alcaraz avanza a cuartos de final con esta marca en el US Open

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El español Carlos Alcaraz no afloja el paso en su meta de revalidar el título en Flushing Meadows. Con una exhibición redonda y mostrando un nivel en franco ascenso, la figura de El Palmar arrolló este domingo al local Tommy Paul en sets corridos para meterse de lleno en los cuartos de final del US Open.

El actual campeón solo necesitó 2 horas y 21 minutos de acción sobre la pista para sellar su boleto. Este resultado marca la quinta vez que se mete entre los ocho mejores del Abierto de Estados Unidos y la número 15 dentro del circuito Grand Slam.

Dominio total en la cancha

El cruce pintaba como un choque exigente frente a un rival que le había hecho fuerza en el pasado. Aunque el estadounidense arrancó encendido firmando incluso un derechazo espectacular que pasó por fuera de la red, Alcaraz supo controlar los ritmos del partido.

La clave del primer set llegó en la recta final: con el juego 5-4 a su favor, el español apretó desde la devolución en su segunda oportunidad de quiebre para embolsarse la manga. El impacto descolocó por completo al norteamericano, ventaja que el ibérico no dejó pasar en el segundo parcial para picar adelante 4-1 con dos quiebres seguidos. Pese a que Paul sacó la casta y salvó seis puntos de break, Alcaraz apretó los dientes y liquidó ese tramo por 6-3.

Racha intratable en los torneos de Grand Slam

Las estadísticas jugaban a favor del español, ya que según la data de la ATP, jamás ha dejado escapar un partido de Grand Slam tras tomar ventaja de dos sets, y en la cancha del Arthur Ashe la norma se mantuvo firme. Un quiebre tempranero en el tercer juego del último set fue todo lo que necesitó para encarrilar el cierre con un nuevo 6-4.

Con este triunfo, Alcaraz estira su hegemonía personal sobre Paul, a quien ha despachado en sus cuatro choques dentro de torneos de Grand Slam y en los Juegos Olímpicos.

Asimismo, el español con la victoria estableció el mayor porcentaje de victorias en el US Open con un 93% y logra hilar su triunfo 18 consecutivo en Grand Slam.

Luego de superar cuatro meses fuera de las canchas por una lesión de muñeca que lo dejó fuera de Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz luce cada vez más fino sobre la pista dura norteamericana. Su próximo reto en cuartos saldrá del cruce entre el local Ben Shelton y el griego Stefanos Tsitsipas.