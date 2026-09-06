Tenistas divulgan duras críticas por la organización del US Open

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El US Open vuelve a ofrecer una postal que va mucho más allá del tenis. En Flushing Meadows, donde compiten las grandes figuras, también conviven el espectáculo, las redes sociales, el ruido y comportamientos que incomodan a quienes acuden a ver competir al máximo nivel.

La sensación, según varios tenistas, es clara: la situación “se ha ido de las manos”.

Adrian Mannarino fue uno de los jugadores que puso palabras a ese malestar al comparar el torneo con “un zoológico”. La frase resume la experiencia de un escenario convertido en pequeña ciudad dentro de Nueva York.

Tenis - US Open: cuando el espectáculo invade la competición

El caos también se respira en pasillos y gradas. Según Okdiario, mientras los tenistas se desplazan hacia entrenamientos, partidos o ruedas de prensa, influencers y creadores de contenido buscan el momento perfecto para sus redes.

El inconveniente no es la presencia de famosos ni el interés de las redes ni mucho menos. El conflicto aparece cuando el ruido, las actitudes irrespetuosas o determinadas conductas afectan a quienes compiten.

A ese ambiente se suma la personalidad de una ciudad como la de Nueva York: Sirenas, humo de las alcantarillas y movimiento constante.

Asimismo, la marihuana y el ruido incesante durante algunos partidos han añadido otra capa de malestar significativo.

Finalmente, para los jugadores, la frontera entre fiesta y falta de respeto parece cada vez más confusa. El US Open sigue siendo uno de los grandes escenarios del tenis mundial, pero sus protagonistas dejan una advertencia clara que debe ser atendida para que no siga ocurriendo en el futuro cercano.