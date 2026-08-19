Tiafoe se impone en un disputado duelo estadounidense y saca billete a octavos en Cincinnati

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Jugando ante su público y mostrando de nuevo un despliegue de garra y potencia en momentos críticos, Frances Tiafoe selló su clasificación a los octavos de final del Western & Southern Open. El tenista norteamericano tuvo que emplearse a fondo en la ronda de 32 para doblegar a la joven promesa estadounidense Learner Tien con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4.

El compromiso arrancó con Tiafoe imponiendo su jerarquía desde el fondo de la pista y con tiros ganadores certeros que le permitieron tomar el primer parcial. Tien, sin embargo, respondió con un tenis agresivo en el segundo set para forzar la manga decisiva. En el parcial definitivo, Tiafoe recuperó la firmeza con su servicio e hizo valer su experiencia en los puntos clave para asegurar la victoria.

Con este triunfo, Tiafoe continúa su andadura en el Masters 1000 de Cincinnati, donde buscará mantener la racha frente a su próximo rival, el canadiense Félix Auger-Aliassime.