El ADN de la victoria: La dinastía Korda repite la hazaña ante el número uno del mundo

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Hay apellidos que llevan implícito el peso de la historia, y el de los Korda ha vuelto a escribirse en los libros del tenis profesional. La reciente victoria de Sebastian Korda sobre el actual número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, no es solo el resultado de un partido inspirado; es la repetición de un guion que su padre, Petr Korda, redactó hace casi tres décadas.

En una asombrosa coincidencia temporal y deportiva, Sebastian logró su primer triunfo ante un líder del escalafón mundial, tal como lo hiciera su progenitor en una de las victorias más recordadas de la década de los 90.

1997: El salto de tijera ante Sampras

Para encontrar el origen de esta mística, hay que retroceder hasta 1997. En aquel entonces, Petr Korda se enfrentaba a un gigante: Pete Sampras. El estadounidense dominaba el circuito con puño de hierro, pero el zurdo checo logró descifrar el servicio de "Pistol Pete" para conseguir uno de los triunfos más importantes de su carrera profesional, un éxito que serviría de antesala a su posterior coronación en el Abierto de Australia 1998.

2026: Sebastián reclama su lugar

Exactamente 29 años después, el escenario cambió del cemento de Indian Wells al calor de Florida, pero la narrativa fue la misma. Sebastian Korda, con una frialdad impropia de su ranking, desarticuló el juego del fenómeno español Carlos Alcaraz. Con este triunfo, el joven estadounidense no solo avanza en el cuadro de Miami, sino que desbloquea un logro familiar que parecía destinado a repetirse.

La herencia de los Korda trasciende las canchas de tenis, con sus hermanas Nelly y Jessica dominando el circuito de golf (LPGA), pero es en la raqueta donde el linaje ha encontrado su espejo más fiel:

Petr Korda: Ex número 2 del mundo y verdugo de Sampras.

Sebastian Korda: Verdugo de Alcaraz y heredero de la elegancia técnica de su padre.

Este triunfo en Miami confirma que el talento en la casa Korda no es una casualidad, sino una herencia biológica y disciplinaria que, generación tras generación, encuentra la forma de poner de rodillas a los mejores del planeta.