¡Adiós Montecarlo! Carlos Alcaraz no participará en el Masters 1000 por esta razón

El tenista español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, no podrá participar en el Masters 1000 de Montecarlo debido a una lesión en el pronador redondo del brazo derecho. El murciano, que ya se perdió el torneo en 2021 y 2022, se había estado entrenando con un vendaje en el antebrazo, pero las sensaciones no mejoraron en la prueba realizada este martes.

"He estado trabajando en Monte Carlo e intentando recuperarme hasta el último minuto de un pronador teres lesionado en mi brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar! ¡Tenía muchas ganas de jugar... Nos vemos el próximo año!", escribió Alcaraz en redes sociales. El español iba a enfrentarse al canadiense Felix Auger-Aliassime en su estreno, pero será sustituido por el italiano Lorenzo Sonego.

Perderse este evento podría suponerle a Alcaraz ver cómo aumenta la diferencia que le sacan en el ranking Novak Djokovic y Jannik Sinner. Sin embargo, es probable que llegue a Roland Garros como tercer cabeza de serie, con la posibilidad de caer en el mismo lado del cuadro que el serbio o el italiano.

El objetivo de Alcaraz es Roland Garros

Hace dos temporadas, Alcaraz perdió en su debut en Montecarlo en la segunda ronda contra el jugador estadounidense Sebastian Korda. No pudo participar en el Masters 1.000 de Mónaco el año pasado debido a una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna, lo que significaba que no tenía puntos que defender. En 2021, decidió renunciar al torneo ya que no llegaría a tiempo para disputar la fase previa, ya que estaba compitiendo en las rondas finales del ATP 250 Marbella, donde llegó a las semifinales.

Las lesiones han sido el principal enemigo de Alcaraz desde los inicios de su carrera. A pesar de este contratiempo, el murciano tiene la vista puesta en Barcelona, donde defenderá el título la próxima semana. Tras Barcelona, Alcaraz tiene previsto competir en Madrid y Roma antes de afrontar Roland Garros, su gran objetivo de la temporada.