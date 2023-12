Serie Hípica 2023: Así comenta el entrenador Riccardo D’Angelo sobre los puestos de salida de sus ejemplares

Este lunes 04 de diciembre se efectuó el sorteo de los puestos de salida para la Serie Hípica del Caribe en el Salón Presidencial del Hipódromo Presidente Remón de la ciudad de Panamá.

Los ejemplares que representan la delegación por Venezuela, bajo el entrenamiento de Riccardo D’Angelo quedaron de la siguiente manera: Padel saldrá por el puesto de salida 2 para el Clásico Internacional del Caribe, luego El De Froix saldrá por el puesto de salida 4 en la Copa Confraternidad para machos, seguidamente Tequila sale por el puesto de salida 7 para la Copa Dama del Caribe y por último, Bombazo alargará por el puesto de salida 9 en la Copa Velocidad del Caribe.

A través de una videollamada publicada por la cuenta de red social X del Instituto Nacional de Hipódromo @OficialINH, el preparador manifestó desde la ciudad panameña, acerca de los resultados de los puestos de partida:

“Estamos bien contentos, bien optimistas por este resultado de estos puestos de partida. Considero que, a nivel general toda la delegación se vio bien favorecida. En el caso de Bombazo para la Copa de Velocidad tocó un puesto extraordinario, igual para Tequila y Fast Sensations, El De Froix tocó un buen puesto número 4 y los representantes de la prueba más importante como lo es el Clásico Internacional del Caribe, tanto mi presentado Padel como Li Tre Fratelli consideró que les tocó unos puestos bastante discretos”.

El trainer también destacó en la entrevista acerca las condiciones de sus ejemplares desde que llegaron a Panamá el pasado lunes 20 de noviembre.

“Los caballos se han adaptado bien al clima, el calor, la humedad, al mismo tiempo nos vemos bastante beneficiados por el tema que bajamos el nivel del mar. Eso es bastante importante, pero considero a nivel general estamos bastante bien”.

Por último, D’Angelo indicó que para esta semana los caballos no harán ajustes, sino que se mantendrán a base de galopes: “Está semana nos mantendremos solo a base de galope. Por mi parte no haré ningún tipo de ajustes. Los caballos se sienten bastante bien. No creo hacer ninguna modificación en los entrenamientos”.