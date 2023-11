Jinete mexicano gana esta excelente carrera en la segunda de Parx Racing

El hipódromo de Parx Racing vive una nueva jornada de carreras este martes con una agenda de diez pruebas que se realizan durante la tarde, y tienen como protegonistas a varios jinetes caribeños en búesqueda de de finalizar con el pie derecho sus campañas pisteras en los diferentes óvalos de Estados Unidos.

En la segunda competencia de la tarde, el jinete mexicano Paco López logró la victoria con el ejemplar Try Harder (Oscar Perfomance en Never Give Up por War Front) un pensionado del trainer Jorge Duarte que tiene dos años.

El dividendo a ganador de la prueba conseguido por el ejemplar fue de $3.40 y $2.20 a place. La prueba se realizo en distancia de 1.200 metros, con un tiempo de 1:15.14. Fue el triunfo número 86 del meeting de Paco López que tiene más de 200 fotografías en el año, para serl látigo mexicano con más lauros en la presente temporada, según información del portal equibase.com.