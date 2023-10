Entérate de los jinetes venezolanos que triunfaron en las carreras el fin de semana en Estados Unidos

La jornada hípica fueron productivas para los jockeys venezolanos que hacen vida en los Estados Unidos. Este viernes 29 de septiembre en el hipódromo de Belterra Park, el látigo Lexander Sánchez triunfó en la tercera carrera con Factum’s Pride ($30,20), luego en la pista de Delaware Park, Mychel Sánchez dominó la tercera del programa con Ego Man ($4,40), seguidamente en la arena de Gulfstream Park, Edgar Pérez ganó en la séptima competencia con Swashbuckle ($7.60), por último, Daniel Centeno conquistó la séptima carrera con Opus Forty Two ($5.60) en la pista de Laurel Park.

El día sábado 30 de septiembre Sammy Camacho fue el jinete más destacado en obtener 4 victorias en la arena de Gulfstream Park: Llevó al paddock de ganadores con Divo d’Oro ($12.80) en la segunda prueba, luego en la tercera se tomó la foto con My Lady James ($8.60), en la octava ganó con Baby Steps ($18.20), yegua presentada por el entrenador venezolano Jorge Delgado y en la novena triunfó con Mattingly ($5.00).

Otro jockey criollo que ganó en la arena de Gulfstream fue Sonny León con Dreambigorgohome ($9.00) en la décima.

Ese día en Fanduel, Frank Reyes ganó con Try Try Again ($9.60) en la cuarta carrera y logró el triunfo con Wildwood Bye ($7.20) en la séptima, mientras que, en Albuquerque, Irwin Rosendo llevó al paddock a Iloveher ($10.40) en la segunda y Santiago González llevó a la victoria con Brazen Now ($4.40) en la cuarta.

Asimismo, en Belterra Park, el fusta Charles Oliveros triunfó con Quickly Desire ($3.40) en la sexta competencia, al mismo tiempo en la arena de Golden Gate, Adrián Castellanos ganó en la segunda con Blueberry Muffin ($93.80). En el óvalo de Delaware Park, Mychel Sánchez triunfó con American War Hero y Little Demon, mientras que, Samuel Marín se tomó la foto con Humor Sense ($5.60).

En el óvalo de Remington Park, Freddy Manrrique consiguió el lauro en la sexta con Happy World ($42.00).

Para la jornada celebrada este domingo 01 de octubre en Gulfstream Park, Leonel Reyes ganó en la primera con Anthony’s Rocket ($12,60), Emisael Jaramillo hizo lo mismo con Ale’s Gift ($5.60) en la segunda, bajo el entrenamiento de José Francisco D’Angelo y Marcos Meneses se tomó la foto con Cajun Hope ($4.80) en la tercera.

Asimismo, en la pista de Belmont at the Big A, Javier Castellano triunfó en la primera con Valentine Gift ($21.80) y en la quinta con Caramel Swirl ($3.90), mientras que Junior Alvarado conquistó el Vosburgh Stakes (G2) con Cody’s Wish ($2.30).