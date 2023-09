Los comisarios de pistas del óvalo de Park Racing en Pennsylvania informaron la tarde de este viernes que el jinete profesional Paco López ha sido suspendido por 30 días de las pistas de Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el periodista de hipismo David Grening, corresponsal en Nueva York del Daily Racing Form. La suspensión viene por no hacer un mejor esfuerzo en el pasado Greenwood Cup Stakes (G3), donde finalizó tercero detrás de Next, el vencedor y My Imagination que lo pasó en el borde del final de la carrera.

El jockey mexicano con 225 victorias en el presente año, es uno de los jinetes que han conseguido más de 200 ganancias en el año, junto con el puertoriqueño Irad Ortiz Jr. (295) y el norteamericano Tyler Gaffalione que tiene 203 fotografías.