Hay tubería: Cuidado con éste que a pesar que reaparece si llueve el domingo ya ganó

La reunión 44 del último meeting de la temporada 2025, se realizará bajo la programación de 13 competencias que incluye cuatro eventos selectivos a comenzar a partir de las 12:35 de la tarde en el hipódromo La Rinconada.

El Relámpago: Reaparece selectiva 5y6 R44 La Rinconada

La sexagésima edición del Clásico “Nuestra Señora de Chiquinquirá” (versión machos) ser realizará a la altura de la duodécima carrera para el juego del 5y6 Nacional reservada para caballos nacionales e importados de tres y más años, para el recorrido de 1.200 metros.

En dicha selectiva, hay un participante que hace su reaparición al óvalo caraqueño luego de 133 días sin correr. Se trata de El Relámpago que será montado por Yoelbis González y presentado por Carlos José Radelli para los colores del Stud Perseverancia.

En su campaña pistera en el óvalo caraqueño, El Relámpago acumula un total de cuatro victorias para seis presentaciones y en su última actuación pública que fue el Clásico Cría Nacional (GI) (segundo paso para la Triple Corona venezolana) del día 06 de julio fue bajado al tercer lugar por vía reglamentaria.

Ejercicios previos: La Rinconada

El día sábado 08 de noviembre, el pupilo de Radelli logró los siguientes tiempos de su ejercicio previo a su participación en la selectiva para machos:

15,4 30,2 43,4 (600mts) (ES) 56,4/ 71,1// cómodo, sin hacerle nada.