Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 25-04-2024

Inicia una nueva semana de actividad hípica en el atractivo espacio hípico de Gulfstream Park, el principal hipódromo del estado de Florida, que este jueves presenta un programa de ocho competencias, cinco de ellas a ser disputadas sobre superficie sintética o tapeta, dos de ellas sobre grama y una sobre la pista principal de arena. La reunión hípica tiene pautado su inicio a la 1.10 pm.

El programa tiene un promedio de inscritos por carrera de 8,25 y la carrera mejor rentada de la jornada será la segunda, un Maiden Optional Claiming de $48.000 en distancia de 1500 metros sobre pista de grama para potras de 3 años. En la jornada se ha incluido el popular juego del Pick Six, para el cual Primera Válida será la tercera carrera, cuya partida fue fijada a las 2.14 pm.

El ,Pick Six es denominado en Gulfstream Park Rainbow Six y su factor multiplicador mínimo es de $0,20. Aquí detallamos nuestra combinación seleccionada para las seis carreras válidas del Pick Six, que a la vez funcionan como selección indicada para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick 3 y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Tercera Carrera. 4. Val´s Gal. Ahora va con Jaramillo y puede presentar batalla y mantenerse. 5. No Action. Posee actuaciones que la acreditan y pertenece a establo efectivo. 2. Sheza Rajun Cajun. Lo hizo bien con Leonel Reyes sobre su lomo en su anterior presentación.

Cuarta Carrera. 6. Tovia. El descargo la pone a valer. 2. Subtle Faith. Sus actuaciones ante grupos de mayor clasificación obligan a considerarla. 5. Upstreet. Baja de grupo y puede sorprender. 1. General Robinson. Prueba pareja y las dos del establo son las dos primeras cotizadas según el Morning Line.

Quinta Carrera. 10. Devil´s Playground. Baja de grupo y de distancia, sale por fuera y montaron a Jaramillo. Correrá como nuestro Best Bet para este jueves 25 de abril en Gulfstream Park.

Sexta Carrera. 1. Dundie. Los del establo andan volando, debe decidir. 5. Three Zero. Desde que llegó a Florida está anunciando una victoria y va liviano. 3. Beganingreenpoint. Dará batalla de principio a fin y puede mantenerse.

Séptima Carrera. 7. Mister Abarrio. En todas decide y esta no será la excepción. 4. You Ain´t Poppn Se ha medido a ejemplares superiores y ahora lo prueban sobre la grama,. 5. Flat Top Box. Lo hace bien en grama, será duro rival.

Octava Carrera. 8. Dr. Ray D. La consideran yegua selectiva, va por fuera y repite Zayas. 2. Escape Room. Luce bajada de grupo y la yunta es de primera. Línea Doble.

En resumen esta es la combinación recomendada para el jueves 25-04-2024 en Gulfstream Park:

3a) 2-4-5

4a) 1-2-5-6

5a) 10

6a) 1-3-5

7a) 4-5-7

8a) 2-8